Tribunale di Castrovillari, arriva l’ufficialità del Csm: D’Alessio è il nuovo procuratore

CASTROVILLARI Adesso c’è anche l’ufficialità. Questa mattina il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito l’ufficio direttivo di procuratore della Repubblica di Castrovillari, vacante dal 4 novembre 2019 per il trasferimento di Eugenio Facciolla a Potenza.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, con quattro voti in favore di Alessandro D’Alessio e due astensioni, ha proposto al Plenum di deliberare la nomina a Procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari, in favore di D’Alessio, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, previo il conferimento delle funzioni direttive di primo grado.

Il relatore, Michele Ciambellini, dopo aver riferito che avevano presentato domanda, oltre a D’Alessio i magistrati Gerardo Dominijanni, Renato Martuscelli, Marisa Manzini, Pietro Pollidori, Antonio Clemente, Francesco Soviero, Roberto Amorosi, Marcello Quercia e Rocco Cosentino ha osservato che «esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nella presente procedura di concorso, il dott. Alessandro D’Alessio risulta certamente il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari».

Non è da escludere che a breve si procederà con la cerimonia di insediamento. Dopo quella del nuovo presidente, Massimo Lento, avvenuta nei giorni scorsi, la nomina di D’Alessio chiude tutte le parentesi di vacatio. L’investitura del nuovo procuratore era attesa ormai da mesi.

