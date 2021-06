Il ministro Elena Bonetti arriva in Calabria

COSENZA «Il superamento della spesa storica e l’assegnazione di risorse ai comuni in base ai “fabbisogni standard” è un risultato importante arrivato anche grazie alla lotta dei Sindaci del Recovery Sud che, da mesi, sono in prima linea per restituire al Mezzogiorno ciò che è del Mezzogiorno e cancellare anni di ingiustizie subite dai cittadini». E’ quanto sostiene – in una nota – Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva. «È un passo importante, che si traduce in maggiori risorse per asili nido, assistenti sociali e welfare locale. Continuiamo a lavorare per i nostri territori forti della vicinanza della Ministra Elena Bonetti sempre pronta ad ascoltare le nostre istanze e che, nelle prossime settimane, sarà in Calabria per incontrare gli amministratori locali».