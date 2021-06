Catanzaro, Aldo Costa alla guida dell’Accademia delle Belle arti

CATANZARO L’avvocato Aldo Costa è il nuovo presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Per lui sono arrivate le congratulazioni dell’Ordine degli avvocati, che, attraverso il presidente Antonello Talerico, plaude al «professionista brillante e di lungo corso del Foro cittadino, è l’esempio calzante di come l’Avvocatura non sia arroccata fra le anguste mura di un Palazzo di Giustizia o di uno Studio, ma sia capace di rigenerarsi e di elevarsi appannaggio della comunità in cui opera. E tanto attraverso lo strumento a essa più familiare, contigua e più edificante della cultura e dell’arte. L’avvocato Costa, che è anche Direttore Generale della Fondazione Politeama, è tra le espressioni più belle e più autentiche del mondo delle professioni che si offre agli altri attraverso un percorso personale di grandissimo spessore. Il Coa di Catanzaro, sin dal proprio insediamento circa due anni fa, ha sposato appieno questo modo di interpretare la missione e la responsabilità sociale dell’Avvocato, promuovendo iniziative che, seppur apparentemente distanti dal proprio ambito di operatività, invece lo implementano e lo arricchiscono. Per tale motivo, esprime, oltre che le congratulazioni di prammatica, anche il suo più sincero apprezzamento e il suo più vivo ringraziamento all’avvocato Costa e a tutti gli avvocati suoi iscritti che, nel solco di una luminosa e sedimentata tradizione, sono in grado di spendersi anche a livello culturale. La domanda di Giustizia non si esaurisce nel dato squisitamente tecnico ma abbisogna di una costante opera di riflessione e di speculazione che, proprio attraverso questi passaggi, si completa e si migliora. All’avvocato Costa – conclude il presidente Talerico – vanno, quindi, gli auguri di un proficuo lavoro anche per questa sua nuova avventura che, si è certi, sarà ricca, avvincente e, soprattutto, munifica per l’intera città».

Casadonte: «Idee e competenze a servizio dell’Accademia»

«Esprimo i più sentiti auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Aldo Costa, per l’importante nomina che suggella un percorso professionale già ricco di riconoscimenti». Lo afferma l’ideatore del Magna Graecia Film Festival, nonché Sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro, Gianvito Casadonte. «Ho condiviso in questi ultimi anni le sfide alla guida del management della Fondazione Politeama – continua – e sono certo che Costa garantirà il medesimo apporto di idee e di competenze a servizio dell’istituto formativo che un ruolo strategico per il territorio. In questo settore, l’esperienza e le capacità relazionali sono valori aggiunti indispensabili per raggiungere dei risultati concreti per la crescita e per l’immagine della città. L’auspicio, dunque, è che, grazie ad una rafforzata sinergia istituzionale, si possa mettere in campo una programmazione in grado di valorizzare le eccellenze del nostro capitale umano e culturale».