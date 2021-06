Bevacqua: «Basta con egoismi all’interno del Pd»

CATANZARO «Ci sono persone portate a distruggere tutto ciò che non rientra nei propri desiderata…». Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Campanella, Mimmo Bevacqua che aggiunge: «C’è chi lo fa perché è strutturalmente fatto così e proprio non riesce a capire che così si vota al suicidio; c’è, invece, chi è accecato dal proprio ego smisurato, tanto che non teme di contraddirsi a ogni passo».

«Non è bastato ad alcune e alcuni – sottolinea Bevacqua – infatti, fare di tutto per impallinare Irto: adesso vorrebbero perseverare attaccando anche la candidatura unitaria appena individuata. E il bello è che non si capisce nemmeno in base a quali numeri e titoli si arrogano questo ruolo di censura e di attribuzione di patenti di approvazione o disapprovazione».

«Personalmente, l’unica politica che conosco e nella quale mi riconosco – afferma l’esponente dem – è quella del lavoro quotidiano sui territori, fatta di costanza, rapporti umani, amicizia, stima e condivisione di idee e progetti: è il lavoro rappresentato da Zonadem, che in questi anni è riuscita a dare voce a tanti giovani, donne e professionisti, molti dei quali neppure iscritti al Pd».

«Quel Pd – conclude Bevacqua – che farebbe bene a smetterla di dare ascolto a chi pontifica dai salotti. A meno che non vogliamo continuare a farci del male e a mettere anche il fiocco al regalo per il centro destra».