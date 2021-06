Ritrovato l’anziano scomparso a Catanzaro. Sta bene

CATANZARO Cesare Piterà, l’anziano scomparso a Catanzaro tre giorni addietro è stato ritrovato vivo. L’83enne è stato rinvenuto da una squadra dei vigili del fuoco in fondo ad una scarpata in una località impervia a monte della statale 280 nei pressi della galleria Sansinato.

L’uomo dopo essere stato individuato e soccorso, è stato affidato al personale del 118 per le prime cure ed è stato poi trasferito in elisoccorso in ospedale. È riuscito a rispondere alla domande dei soccorritori ed è apparso lucido.

L’83enne si era allontanato dalla sua abitazione nel rione De Filippis venerdì per gettare l’immondizia, ma poi se ne erano perse le tracce. A far scattare l’allarme il figlio che ha avvertito le forze dell’ordine. Fin da subito è partita la caccia all’uomo conclusasi oggi (domenica 20) in mattinata quando i soccorritori hanno trovato e salvato l’anziano.