RENDE L’Azienda Sanitaria di Cosenza, informa i cittadini che, a far data da domani martedì 22 Giugno , la nuova sede vaccinale di Rende sarà ubicata presso il” Palazzetto dello Sport” sito in Via Parigi, adiacente l’area mercatale di Villaggio Europa. Il nuovo HUB vaccinale, andrà a sostituire il precedente centro del Parco Acquatico.