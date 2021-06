Cosenza, in auto con 115 grammi di coca: un arresto e una denuncia

COSENZA Un arresto ed una denuncia in concorso per detenzione di droga a fini di spaccio. È il bilancio di un servizio di controllo di prevenzione e repressione degli agenti della Squadra Mobile di Cosenza. Dopo aver notato una Lancia Ypsilon di colore nero con a bordo due persone sulla Ss 107, hanno fermato il mezzo. All’alt della Polizia, il passeggero ha gettato un involucro oltre il guardrail nella vegetazione che è stato recuperato dagli agenti. All’interno del pacco c’era una pietra di colore bianco, poi risultata essere cocaina di ottima qualità per un peso di quasi 115 grammi. Da qui l’arresto del passeggero, C.S., 36 anni di Casali del Manco e la denuncia del conducente, S.A. (51) di Trenta.