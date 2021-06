Novello: «Con Occhiuto la svolta è nel presente»

COSENZA «Quella dell’amico Roberto Occhiuto è la migliore candidatura, in un momento storico difficile, che richiede il massimo delle competenze, degli sforzi e dell’unità». Luigi Novello, già candidato del centrodestra alle scorse regionali, esprime il proprio plauso per la scelta del deputato calabrese. «Roberto – dice – è nato ed è cresciuto in Calabria ed ha iniziato la sua carriera politica dal basso ed in modo graduale: da consigliere circoscrizionale e comunale di Cosenza, fino a diventare consigliere regionale e parlamentare della Repubblica. Quindi, conosce bene le potenzialità di questa terra. Le problematiche e le soluzioni. Di lui mi fido, sia come persona, sia come politico, che come imprenditore. Per la Calabria, la sua elezione a Presidente della Regione potrebbe rappresentare quella svolta tanto attesa, che aspettiamo da tanto, troppo tempo! Una svolta, che è nella visione di una ripartenza, che non possiamo più chiamare “futuro”, bensì presente».