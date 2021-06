Catanzaro, a chiudere la Stagione sinfonica di Arlia saranno Bennato e Haber

CATANZARO A Catanzaro gli ultimi due eventi della III edizione della Stagione Sinfonica sotto la sapiente direzione artistica del maestro Filippo Arlia, fra i più giovani direttori d’orchestra al livello internazionale. Nel ricco cartellone non solo concerti di musica classica, ma anche jazz e spettacolo dal vivo. Il primo appuntamento è per il 25 giugno alle 20.30 al Politeama di Catanzaro, dove si esibiranno Eugenio Bennato e Filippo Arlia per “A sud di Mozart”. Uno dei più grandi interpreti della musica folk – popolare italiana, Eugenio Bennato insieme al giovane Maestro d’orchestra Filippo Arlia e alla sua Orchestra Filarmonica della Calabria presentano sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro “A sud di Mozart”, un viaggio musicale attraverso la musica classica e quella popolare.

Eventi culturali fino al 4 luglio in diverse location

La Stagione sinfonica di Catanzaro è giunta alla terza edizione e accompagnerà il pubblico sino al 4 luglio. La manifestazione si sta svolgendo in diverse location caratteristiche della città di Catanzaro. Dal Teatro Politeama, a Villa Margherita, sino a Palazzo Stella e al Parco della Biodiversità. Fra i gli artisti di fama mondiale che si sono esibiti figurano il violoncellista Giovanni Sollima, il sassofonista Francesco Cafiso i cantautori Simona Molinari e Eugenio Bennato. A chiudere la stagione sarà un’omaggio ad Astor Piazzolla. Andrà in scena domenica 4 luglio alle 21“Astor Piazzolla, Maria De Buenos Aires”. Protagonisti l’Orchestra filarmonica della Calabria, Cecilia Suarez Paz (Maria) , Alessandro Haber (El Duende), Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, Giovanni Zonno al violino e Salvatore Russo alla chitarra elettrica. Dirige Filippo Arlia mentre la regia è Giandomenico Vaccari.