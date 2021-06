Fondi europei, la Regione prova a dare lo start: venerdì si va in Consiglio

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale è stato convocato per venerdì 25 giugno, con inizio alle 12, con 4 punti all’ordine del giorno. Nel dettaglio, l’Assemblea legislativa calabrese è chiamata a discutere la proposta di provvedimento amministrativo, di iniziativa della Giunta regionale, recante “Presa d’atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del Por Calabria Fesr-Fse 2021 -2027”: si tratta di un punto che era già stato inserito nell’ordine del giorno del Consiglio regionale in una seduta di marzo ma poi era stato rinviato dopo che l’opposizione, segnatamente il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua, aveva denunciato un “infelice copia incolla”, cioè la presenza, nel provvedimento, di un errore, rappresentato dalla citazione del territorio di altri regioni invece di quello calabrese. Venerdì, inoltre, il Consiglio regionale discuterà di una proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale , di riconoscimento di un debito fuori bilancio. Infine, nella seduta si terrà il question time, con lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni che erano state rinviate nell’ultima seduta, quella del 18 giugno scorso.