Covid, vaccini al mare: due nuovi centri a Lamezia e Soverato

CATANZARO In vista della stagione estiva iniziata ormai da qualche giorno, l’Asp di Catanzaro ha deciso di dare un’accelerazione al piano vaccinale attualmente in atto sul territorio. E lo ha fatto individuando due nuovi punti in due città strategiche, Lamezia Terme e Soverato.

Due nuovi succursali vaccinali

Questa mattina, infatti, è stata convocata una riunione tecnico-operativa per definire quelle che sono le attività connesse al potenziamento del Piano regionale di vaccinazione, con particolare riferimento alla creazione di “hub” ad alta capacità, a Lamezia individuato ormai da alcune settimane nel Centro polivalente.

Nel corso dell’incontro sono stati così definiti una serie di accordi in merito alle diverse competenze e responsabilità, in seguito alla rimodulazione organizzativa dell’hub “Ente Fiera di Catanzaro”, disposta in seguito alla richiesta formulata dall’Asp del capoluogo e a quella avanzata dal commissario prefettizio del Comune di Lamezia Terme, Giuseppe Priolo, condivisa con l’azienda sanitaria e dal Dipartimento di protezione civile.

Il nuovo centro polivalente

Al Comune di Lamezia Terme le competenze per la fornitura gratuita dell’area relativa all’immobile del Centro Polivalente (situato in via della Quercia Antica); la pulizia giornaliera dell’area, compresi i servizi igienici, con spesa a carico dei fondi Covid nazionali da rendicontare alla Regione Calabria; la fornitura idrica, elettrica e della rete internet; assistenza alla viabilità e lo smaltimento dei rifiuti solido-urbani, esclusi quelli speciali. Il turno di vaccinazione, dalle ore 17 alle 23, con l’attivazione di cinque linee di vaccinazione, prevede la messa a disposizione di 5 medici, 7 infermieri, 4 oss, un’ambulanza con il relativo equipaggio e 7 volontari per l’attività amministrativa, in virtù della convenzione stipulata dal Comitato regionale della Croce Rossa e il commissario ad acta, Guido Longo.

Il palazzetto dello sport a Soverato

Una nuova succursale per le vaccinazioni anche a Soverato. Qui, proprio come richiesto da tempo dal primo cittadino, Francesco Alecci, è prevista la messa a disposizione da parte del Comune del palazzetto dello sport. Anche qui saranno realizzate cinque 5 linee di vaccinazione con la messa a disposizione di 5 medici, 7 infermieri, 4 oss, un’ambulanza con il relativo equipaggio e 7 volontari per l’attività amministrativa.