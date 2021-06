GdF, nuovo pattugliatore in sosta nel porto di Vibo Marina

VIBO VALENTIA Il nuovo pattugliatore veloce della Guardia di finanza Pv 10 “Tenente Petrucci”, primo di una nuova classe di unità maggiori ad alte prestazioni, è da oggi in sosta nel porto di Vibo Marina.

«Realizzata con maestranze italiane da cantiere nazionale di provata esperienza nella costruzione di imbarcazioni di grandi dimensioni – rende noto la Guardia di finanza – la nave è la prima della nuova classe di unità destinate a potenziare il dispositivo navale di altura del Corpo ed è stata assegnata alla sede di Taranto, presso il gruppo aeronavale omonimo, da dove opererà prevalentemente a integrazione del dispositivo di sorveglianza costiera della Calabria».

Il pattugliatore, realizzato in materiale composito, è lungo 44 metri e largo circa 9 metri, con un equipaggio di 22 militari, si caratterizza per le moderne dotazioni tecnico-nautiche e «le spiccate capacità operative, tra cui su tutte, l’elevata tenuta al mare anche in condizioni meteo marine avverse». «È capace di operare continuativamente a 40 nodi (75 km/h) – aggiunge la nota – e dispone di un’autonomia adeguata a consentirne un impiego prolungato nei teatri operativi delle acque nazionali e internazionali. La sosta nel porto di Vibo, intermedia nella rotta per raggiungere la sede di servizio ha un particolare significato in quanto, unica tappa in questa rotta sottolinea simbolicamente l’attenzione del Corpo al contesto calabrese e perché l’unità è comandata da un giovane ufficiale originario proprio della località vibonese, il capitano Antonio De Maria, in servizio alla stazione navale di manovra di Taranto».