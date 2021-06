Turismo, la Regione assegna 70mila euro per una campagna social

CATANZARO Settantamila euro in affidamento diretto per promuovere l’immagine turistica della Calabria sui social. È l’ultima trovata della Regione che, in formato elettorale, ha assegnato alla Sec Newgate spa la realizzazione di una campagna di promo commercializzazione della destinazione Calabria.

L’assegnazione del servizio è avvenuto attraverso un decreto dirigenziale (n°6303 dello scorso 17 giugno) a firma di Eugenia Montilla, dirigente del dipartimento Segreteria Generale.

Si tratta di un’iniziativa inserita nell’ambito del Piano esecutivo annuale per l’immagine e la promozione turistica 2021.

In particolare, la Regione ha stimato di valutare i servizi richiesti alla società in «euro 70.030,00 comprensivi di Iva di cui euro 70.000,00 quale valore stimato del servizio ed euro 30 per oneri Anac».

Una cifra che permette – visto che la soglia consentita (dopo la modifica del 2020) è pari a 75mila euro – così alla Regione di poter utilizzare la procedura dell’affidamento diretto.

Secondo quanto riportato nel decreto si tratta di affidare «il servizio di creazione di una gallery digitale di Tour virtuali» alla società allo scopo di «rilanciare la programmazione turistica regionale, ripianificando le azioni da perseguire soprattutto in considerazione delle ricadute negative che l’emergenza sanitaria per la diffusione dell’epidemia da Covid 19 ha determinato in ambito turistico».

E per fare questo la Regione dunque attraverso questo servizio punta al Web ed ai social per «migliorare la visibilità della destinazione Calabria».

In soldoni quindi la Regione stacca un assegno da 70mila euro – finanziati dai Fondi Ue attraverso il Por Calabria 2014-2020 – per una promozione social del territorio. E lo fa con la procedura più rapida: appunto l’affidamento diretto.

La Sec Newgate spa dovrà, a fronte di quel corrispettivo, realizzare «una campagna promo-commerciale della “Destinazione Calabria” che mira ad innovare l’immagine percepita della stessa e, contestualmente, a disegnare una strategia di comunicazione appropriata al territorio e alle esigenze di rafforzare il sistema di promozione».

Nello specifico la società dovrà essere in grado di «raggiungere i vari stakeholders attraverso: web site, influencer e social channels e media relations». Parole per chiarire che si tratta di una campagna che mira solo ai social. Settantamila euro possono bastare.