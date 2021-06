Iacucci: «Oliverio parla come se non c’entrasse nulla»

CORIGLIANO ROSSANO Quanto è difficile oggi fare il sindaco e quanto lo è in un piccolo comune dell’entroterra. Sarà questo il tema della prima parte della trasmissione “Un eco dallo Jonio”, il talk che da L’altro Corriere Tv racconta il nord est calabrese.

Ospite di Luca Latella negli studi di Corigliano Rossano, il primo cittadino di Campana, Agostino Chiarello punterà le attenzioni sugli infiniti gap infrastrutturali e su tagli ai servizi essenziali che penalizzano ancor di più una comunità come quella di Campana, ad oltre un’ora di strada dal primo ospedale utile – il “Giannettasio” di Corigliano Rossano o alle abbondanti due per raggiungere, ad esempio, il tribunale di Castrovillari.

«A queste condizioni, e con offerte occupazionali pressoché nulle – dirà Chiarello – è difficile frenare lo spopolamento o trattenere i giovani. Le comunità come Campana sono destinate a scomparire».

Tra i problemi maggiori, infrastrutture a parte, i campanesi da qualche mese combattono per ottenere una postazione di guardia medica. «Abbiamo raccolto oltre cinquecento firme e scritto alla presidenza del Consiglio dei ministri – aggiungerà il sindaco di Campana – per evidenziare che un comune come il nostro non può rimanere senza un medico di guardia. Abbiamo avviato insieme ai comuni di Longobucco e Bocchigliero azioni di protesta ed anche un’interlocuzione con l’Asp, dalla quale ci hanno garantito di aver messo a mando tutte le postazioni vacanti».

Nella seconda parte della trasmissione il presidente della Provincia, Franco Iacucci farà il punto sulle funzioni dell’ente intermedio fra rete viaria ed edilizia scolastica, due delle deleghe più importanti. Ma parlerà anche di politica, dello stato di salute della coalizione di centrosinistra e apparirà molto critico nei confronti dell’ex governatore Mario Oliverio.

«Chi non conosce Mario Oliverio – sarà uno dei passaggi conclusivi di Iacucci – immagina che si sia avvicinato alla politica da pochi mesi. Oliverio parla come se non c’entrasse niente con quello che è successo in Calabria fino ad oggi. Oliverio è stato un protagonista forte, a volte assoluto, del Pd e della Regione. A Oliverio dico che quando si esprimono delle analisi, si dovrebbe partire da quanto abbiamo fatto, dalle carenze, dai motivi che hanno ridotto il Pd in questa situazione e dal perché sia commissariato. Questo è avvenuto perché la Calabria non andava bene ed Oliverio è stato il protagonista di questi anni».

L’appuntamento è per questa sera a partire dalle 21,00 su L’altro Corriere Tv (canale 211 del digitale terrestre), in streaming sulla pagina Facebook de L’altro Corriere Tv e sul Corriere della Calabria.