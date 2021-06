Magorno a Cotronei: «Serve un sindaco giovane per la Calabria»

COTRONEI «La nuova tappa nella Calabria delle eccellenze mi ha portato a Cotronei per una visita nei tre frantoi, tre storie di giovani impegnati a valorizzare questo grande patrimonio del territorio e delle produzioni di qualità: Grassi, Vaccaro e Scavelli. L’olio extravergine d’oliva è tra le produzioni di maggiore qualità della Calabria ed esprime un talento della nostra regione, un prodotto da tutelare e far conoscere per esportare il meglio della Calabria». Così il senatore, candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno che intervenendo a Cotronei ha toccato diversi temi dell’attualità politica regionale nazionale: «Gli ultimi sviluppi relativi alle vicende nazionali del M5S – ha affermato – sono un’ulteriore prova di quello che sosteniamo da tempo: il Pd nazionale ha volutamente ignorato la nostra proposta di un sindaco giovane per la Calabria percorrendo la via di un’alleanza che manca dell’elemento fondamentale: l’idea riformista. Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada – ha concluso Magorno – consapevoli delle tante bellezze della nostra regione che può ripartire investendo su tre pilastri: agricoltura, turismo e cultura».