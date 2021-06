LAMEZIA TERME Un morto e un ferito: è questo il terribile bilancio di un incidente avvenuto lungo la SS 280 “Dei Due Mari”, temporaneamente chiusa la carreggiata al km 11,800, nel comune di Pianopoli, in provincia di Catanzaro, in direzione del capoluogo regionale. Sul posto, oltre al personale del 118, sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.