L’Italia vola ai quarti: Austria battuta 2-1 ai supplementari

L’Italia soffre, subisce, ma non molla e batte l’Austria per 2-1 e si qualifica ai quarti di finale di Euro 2020, al termine del primo match di questo torneo valido per gli ottavi di finale. Partita nettamente sottotono rispetto alle ultime uscite e, soprattutto, rispetto a quanto visto nelle prime tre partite di Euro 2020 quando la Nazionale ha affrontato e battuto nettamente Turchia, Svizzera e Galles.

I 90 minuti

Partita durissima dal punto di vista fisico, con gli austriaci bravi a tenere il possesso del pallone, ma i più pericolosi sono gli azzurri con un tiro a sorpresa di Ciro Immobile al 32’ che si infrange però all’incrocio dei pali. Secondo tempo giocato ancora peggio dall’Italia letteralmente dominata dall’Austria che passa in vantaggio al 65’ con Arnautovic. Gol però annullato dal Var per via di un fuorigioco millimetrico. Pericolo scampato per la nazionale di Mancini ma che non scuote affatto la nazionale, fino al triplice fischio.

La svolta nei supplementari

La svolta del match arriva però ai supplementari, grazie essenzialmente al calo fisico (inevitabile) dell’Austria e ai cambi di Mancini. È proprio Chiesa al ’95 a segnare il gol dell’1-0 dell’Italia: cambio di gioco di Spinazzola da sinistra a destra, controllo prima di testa poi col sinistro di Chiesa che conclude in porta. Il raddoppio degli Azzurri arriva a fine primo tempo supplementare con il gol di Pessina che scarica in rete di sinistro il pallone servito da Acerbi in area avversaria. Nel secondo tempo supplementare l’Austria prova a colpire per accorciare le distanze e lo fa pericolosamente con Schaub con Donnarumma che non si fa sorprendere. Il gol del 2-1 però arriva al 114’ con Kalajdzic che gira in rete, in tuffo di testa, sul calcio d’angolo e che interrompe il record azzurro. Gli azzurri però non si disuniscono e riescono a portare a casa la vittoria e la qualificazione al prossimo turno dove affronterà la vincente di Portogallo-Belgio.