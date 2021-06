CATANZARO Questa notte alle ore 01.15 circa sul viadotto F. Bisantis (ponte Morandi) di Catanzaro, le Squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute per soccorrere una donna, decisa a togliersi la vita. La donna si è lanciata, scavalcando le barriere di protezione, in corrispondenza della parte iniziale del ponte finendo fortunatamente sulla folta vegetazione sottostante, che ne ha attutito il colpo evitando la tragedia. La richiesta di soccorso pervenuta al 115 da parte di un cittadino che transitando in quel momento ha assistito alla scena. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad individuare la donna raggiungendola con l’impiego di tecniche Speleo Alpino Fluviale. Recuperata con l’impiego dell’autoscala, la persona ferita è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.