«Ecco le nostre proposte per la toponomastica a Rende»

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ultimo Consiglio Comunale il signor Sindaco ha informato i consiglieri che è al lavoro una commissione, nominata dalla giunta, che dovrebbe avanzare una proposta di aggiornamento della toponomastica della nostra città. Ci preme ricordare che nel comune di Rende esiste una tradizione, in materia di toponomastica, di intitolare strade, piazze, parchi, ponti ed edifici pubblici a personalità internazionali, nazionali e locali, espressioni della cultura, delle istituzioni, della politica, dell’arte, della letteratura e della scienza, raggruppate in zone omogenee della città, secondo l’ambito di appartenenza. Siamo convinti che questa tradizione e questa metodologia dovrebbero continuare ad ispirare l’aggiornamento e l’integrazione della toponomastica della nostra città. Per la parte che ci riguarda, non essendo a conoscenza se la commissione, direttamente o attraverso il Sindaco, abbia intenzione di consultare i rappresentanti del popolo e le varie associazioni culturali, abbiamo pensato di avanzare ufficialmente la seguente proposta:

Personalità dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Carlo Cattaneo, Vincenzo Gioberti, Felice Cavallotti, Massimo D’Azeglio, Giovanni Giolitti, Francesco Saverio Nitti, Vittorio Emanuele Orlando, Antonio Salandra, Ivanoe Bonomi, Claudio Treves, Gaetano Salvemini, Camillo Prampolini, Leonida Bissolati, Francesco Crispi, Giuseppe Zanardelli; Personalità dell’anti fascismo e della Resistenza: Martiri delle Fosse Ardeatine, Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Bruno Buozzi, Ferruccio Parri, Salvo D’Acquisto, Mafalda di Savoia, Vittoria Nenni, Luigi Longo, Riccardo Lombardi, fratelli Cervi; Personalità della Repubblica: Enrico De Nicola, Alcide De Gasperi, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Amintore Fanfani, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Rodolfo Morandi, Giorgio La Malfa, Giuseppe Saragat, Aldo Moro, Piero Calamandrei, Lelio Basso, Nilde Iotti, Giovanni Spadolini, Bettino Craxi, Gino Giugni, Enrico Berlinguer, Carlo Azeglio Ciampi, Pietro Mancini, Giacomo Mancini, Fausto Gullo, Riccardo Misasi; Personalità della scienza, delle arti, della cultura, dell’impresa e del sindacato: Rita Levi Montalcini, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Bruno Pontecorvo, Umberto Veronesi, Alberto Burri, Mimmo Rotella, Antonio Marasco, Rubens Santoro, Gino Severini, Giacomo Balla, Gianni Agnelli, Enrico Mattei, Giuseppe Di Vittorio, Bruno Trentin, Luciano Lama, Pierre Carniti, Franco Marini, Angelo Costa, Guido Carli; Personalità locali: Ottavio Vercillo, Ottavio Severini, Lunetto Vercillo, Luigi Rovella, Gaspare Volpintesta, Mariano Pastore, Carlo Mallamace, Michele Stellato, Michele Lenti, Oronzo Santoro, Bruno Morrone, Giuseppe Vena, Franco Santo, Clelio Gelsomino, Antonio Mirabelli, Antonio Miniaci, Angelo Fabiano, Fratelli Coscarella, Massimo Camu, Raffaele Mazzuca, Giuseppe Caterini, Achille Morcavallo senior, Achille Morcavallo junior, Gaspare Rovella; Personalità internazionali: Karl Marx, Friedrich Engels, Jean-Jacques Rousseau, François-Marie Arouet detto Voltaire, Napoleone Bonaparte, Franklin Delano Roosevelt, Iosif Stalin, Ernesto “Che” Guevara, Mao Tse Tung, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Winston Churchill, Charles De Gaulle, Francois Mitterand, Willy Brandt, Olof Palme, David Ben Gurion, Golda Meir, Alexander Dubcek, Giovanni Paolo II, Leone XIII, Paolo VI.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente proposta, ci dichiariamo, ovviamente, disponibili al confronto nell’interesse della città.

Mauro Stellato

Francesco Beltrano

Rossana Ferrante

Sandro Principe