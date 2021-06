Regionali, Novello in campo con l’Udc. «Felice ed orgoglioso»

ROMA Chiusa l’esperienza tra le fila della Lega alle ultime elezioni regionali, Luigi Novello riparte dall’Udc. L’annuncio è stato ufficializzato dopo un incontro avvenuto, stamane, presso la sede nazionale del Partito, a Roma, alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del presidente Antonio De Poli e del Commissario regionale Nunzio Testa. «Sono felice ed orgoglioso di entrare nella famiglia dell’Udc e di iniziare un percorso di impegno attivo in quell’area moderata, che è divenuta indispensabile per la fase di riorganizzazione che sta interessando la coalizione del centrodestra ed anche per la riaffermazione della politica intesa come punto di riferimento autorevole e saggio. È infatti evidente che serve una svolta popolare, più che populista ed è importante che la politica torni a parlare alla gente, in modo diretto e senza distanze. Ed è anche per questo motivo, che sposo il progetto dell’Udc, all’interno della squadra che sostiene la candidatura a Presidente della Regione Calabria di Roberto Occhiuto». I vertici nazionali dell’Udc hanno annunciato, per le prossime settimane, una manifestazione che si svolgerà, in Calabria, insieme a Luigi Novello.