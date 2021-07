A Lorica arrivano i campioni della Nazionale di Triathlon cross

LORICA Tutto pronto a Lorica per la gara di Triathlon Cross in programma domenica 11

luglio nella natura incontaminata del Parco Nazionale della Sila. L’evento, organizzato da Atlas Cosenza, sarà una delle quattro gare del circuito nazionale della Fitri – Federazione Italiana Triathlon. Un evento nuovo di grande richiamo per tutto il territorio nazionale.

La prima edizione di Triathlon Cross Sila prevede la partecipazione di oltre 100 atleti

professionisti. Parteciperanno anche gli atleti della squadra italiana di Triathlon Cross della Fitri, che, guidati dai tecnici Galletti e Davite, svolgeranno in Sila i loro allenamenti prima della partenza per i campionati europei, tra loro la campionessa del mondo di triathlon cross Eleonora Peroncini, Michele Bonacina campione italiano assoluto di triathlon cross e Franco Pesavento, campione italiano winter triathlon. La Sila sarà lo scenario ideale per i campioni della disciplina: tra salite nei boschi e corsi d’acqua da attraversare, che circondano il Lago Arvo. Il Parco Nazionale della Sila, è un luogo perfetto per il cross triathlon grazie al clima straordinario e alla presenza dei grandi boschi di pini che creano condizioni uniche per la corsa in montagna e la prova in mountain bike.

L’evento di domenica sarà preceduto da eventi di duathlon validi per i campionati nazionali e di swim run, in programma venerdì 9 e sabato 10 luglio. L’evento intende crescere nel tempo fino a divenire una tappa di riferimento a livello internazionale per questa disciplina. Un appuntamento da non perdere non solo per gli atleti e gli appassionati di triathlon ma anche per tanti turisti che arriveranno per scoprire e ammirare le bellezze del territorio e seguire le imprese degli atleti in gara.