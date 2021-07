Covid, in Calabria 9 casi accertati di variante Delta

CATANZARO Sono 9 i casi di variante Delta accertati dai due laboratori calabresi che hanno effettuato una “survey” commissionata dall’Istituto superiore della Sanità a livello nazionale, sequnziando 30 tamponi prelevati nei giorni 21 e 22 giugno. I casi di variante Alpha sono 15.

Percentualmente, quindi, dal sequenziamento di tamponi positivi effettuata in Calabria, la variante Alpha (ex inglese) è ancora maggioritaria, anche se cresce – al 30% – quella Delta. Tuttavia ciò non significa che il 30% dei casi positivi nella regione siano necessariamente affetti dalla variante Delta.