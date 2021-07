Graziano (Pd): «Magorno ci attacca per aiutare il centrodestra»

LAMEZIA TERME «Il senatore Magorno continua a lanciare attacchi scomposti al Partito Democratico, comprendiamo che è l’unico modo per ottenere un po’ di visibilità, ma gli vorremmo ricordare che chi semina vento raccoglie tempesta. Chi non sostiene il progetto per la Calabria di Maria Antonietta Ventura sta con il centrodestra ed inizia ad essere sempre più evidente che Magorno vuole ritagliarsi il ruolo di chi lo favorisce, ma i calabresi sanno distinguere e sono più avanti di quanto lui pensi». Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria.