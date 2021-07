«No ad operazioni strumentali sulla Fondazione Terina»

LAMEZIA TERME «Apprendiamo dagli organi di stampa che la Regione ha avviato un’attività di verifica sulla Fondazione Terina, per presunte ”criticità, irregolarità e debiti” facendo prefigurare scenari di spoils system a solo tre mesi dalle elezioni regionali ed evidenziando esuberi di personale in un momento nel quale l’occupazione e va difesa non certo mortificata per ragioni di potere. Se così fosse sarebbe grave». È quanto afferma in una nota Franco Lucia del Pd di Lamezia Terme.

«I motivi alla base dell’ispezione – spiega – ci sembrano pretestuosi e sospetti se è vero com’è vero che nel corso degli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza sia sul piano finanziario che su quello strettamente operativo mentre tutte le più importanti operazioni, dalla realizzazione dell’aula bunker alla cittadella della fiction, sono state portate avanti, dall’attuale governance, sempre all’insegna della massima cooperazione con la Regione e con i vari dipartimenti. Spirì e il centrodestra evitino di fare di Lamezia terreno di scorribande politiche-elettorali mortificando ancora una volta il nostro territorio con logiche di parte».