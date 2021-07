Il Premio Sgarlata 2021 assegnato alla memoria di Jole Santelli

CATANZARO Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, scomparsa prematuramente lo scorso mese di ottobre all’età di 51 anni, è la vincitrice alla memoria “per il coraggio” della XIII edizione “Premio Marcello Sgarlata 2021”. La cerimonia di consegna alle sorelle Roberta e Paola Santelli si svolgerà il prossimo 12 luglio nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Il premio Sgarlata, assegnato alla memoria della Governatrice calabrese, viene attribuito da tredici anni – è detto in un comunicato degli organizzatori – «a personalità che hanno testimoniato impegno sociale e civile, eccellenza dei contenuti, correttezza dei metodi, trasparenza delle finalità, rispetto dei valori umani, spirito di amicizia, solidarietà e fraternità sempre all’insegna del coraggio».

«Coraggio è l’aggettivo più consono – afferma Domenico Naccari, avvocato penalista, già consigliere del Comune di Roma, presidente della Fondazione Cre (Fondazione Calabria Roma Europa) e componente del direttivo del Premio Sgarlata – per parlare di Jole Santelli. Io e Mariella Sgarlata, presidente del premio dedicato alla memoria del marito, abbiamo pensato che nessuna persona meglio di Jole potesse incarnare in totale compiutezza gli ideali e lo spirito che ogni anno guidano l’associazione Sgarlata nel premiare le menti che si sono distinte per coraggio».

«Jole Santelli – è detto ancora nel comunicato – ha condotto una campagna elettorale estenuante per chiunque, a maggior ragione per chi, come lei, soffriva da tempo di un male incurabile. Una donna che è riuscita ad intraprendere anche battaglie audaci senza permettere alla debolezza fisica di scalfire minimante il proprio entusiasmo. Ricordiamo a tutti lo scalpore che causò la scomparsa prematura di Jole Santelli: i suoi solenni funerali alla presenza delle più alte cariche dello Stato nonché l’ampia partecipazione popolare, segno quest’ultimo che Jole aveva colpito nel cuore della gente, dei suoi conterranei e della sua Calabria che tanto esaltava. Per tali plausibili ragioni l’associazione “Premio Sgarlata” sarà onorata di poter consegnare alle sorelle Roberta e Paola Santelli il suddetto premio per l’anno 2021 per consacrare il valore di un animo che ha certamente lasciato il segno tra noi tutti».