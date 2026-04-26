Campo largo, Schlein rassicura: «Arriveremo ad un accordo»

il «nuovo clima»

ROMA «La destra nazionalista è stata molto abile nel costruire consenso alimentando le paure delle persone, individuando nemici come migranti e comunità Lgbti, ma senza risolvere i problemi concreti. Hanno portato guerre, inflazione, recessione, muri e dazi. Ora sono loro a fare paura perché generano incertezza e conflitti». Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un’intervista a El Pais. Schlein rivendica il lavoro svolto dal 2023 per ricostruire una coalizione progressista, sottolineando che l’unità «è una richiesta degli elettori» ed evidenziando il «nuovo clima» costruito dalle forze di opposizione per «superare le divisioni e i personalismi» e «unire forze su priorità molto concrete: lavoro degno, sanità pubblica, educazione, una politica industriale per affrontare il cambiamento climatico, transizione ecologica, diritti democratici». Pur riconoscendo la stabilità dei conti pubblici, la segretaria dem critica il governo Meloni per «l’immobilismo, il fallimento per la situazione economica e sociale e per l’occasione storica sprecata» di promuovere riforme importanti, nonostante la maggioranza assoluta. Quanto a chi potrebbe essere candidato o candidata premier in una coalizione del campo largo, Schlein risponde: «Arriveremo a un accordo. Sarà chi ottiene più voti o ci saranno primarie di coalizione. Non partiamo da zero perché in questi tre anni abbiamo avanzato insieme molte proposte legislative».

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