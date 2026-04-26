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Tragedia a Catanzaro, Maria Luce non è più sedata

Buone notizie dal Gaslini dove è ricoverata la piccola di 6 anni. E’ stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata

Pubblicato il: 26/04/2026 – 11:40
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Tragedia a Catanzaro, Maria Luce non è più sedata

CATANZARO Ieri l’ultimo e straziante saluto alle tre vittime della tragedia consumatasi a Catanzaro, questa mattina una buona notizia arriva dalla Liguria. Maria Luce, la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, già all’ospedale di Catanzaro la piccola era stata stabilizzata in maniera ottimale. L’obiettivo primario dell’équipe del Gaslini è ora il mantenimento della stabilità clinica, per favorire le massime potenzialità di recupero, con particolare attenzione all’aspetto neurologico. Nella notte tra venerdì e sabato la bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata. Il quadro neurologico appare, al momento, promettente. Il trasferimento è stato gestito in regime di continuità assistenziale: un’équipe del Gaslini composta da un medico e un’infermiera di Terapia Intensiva ha raggiunto Catanzaro e preso in carico la piccola direttamente sul posto, dopo aver collaborato con i colleghi calabresi alla gestione del caso già nelle ore precedenti alla partenza. L’intera operazione è stata resa possibile da una stretta sinergia tra le équipe ligure e calabrese e dal fondamentale supporto dell’Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha messo a disposizione un volo salvavita allestito come una vera e propria terapia intensiva.

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