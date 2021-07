‘Ndrangheta, resta ai domiciliari ex consigliere regionale della Valle d’Aosta

AOSTA Resta agli arresti domiciliari Marco Sorbara, l’ex consigliere regionale dell’Union valdotaine condannato il 16 settembre 2020 a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Geenna su una presunta locale di ‘ndrangheta nel capoluogo valdostano. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, rigettando il ricorso della sua difesa che ne chiedeva la liberazione, dopo i dinieghi alla stessa istanza ricevuti dal tribunale di Aosta e dal tribunale del Riesame di Torino. Secondo i giudici della sesta sezione penale «i comportamenti illeciti posti in essere da Sorbara possono ripetersi anche in difetto di una investitura politica, alla luce dei legami e delle competenze acquisite in anni di attività pubblica».

Processo Geena, sentenza d’appello il 19 luglio

«Correttamente – si legge nella sentenza del primo luglio della sesta sezione penale – il Collegio della cautela individua come unico elemento innovativo la sentenza di primo grado, la quale, però, non può che incidere negativamente sulla posizione del ricorrente, essendo stata riconosciuta la sua penale responsabilità con condanna a una pena severa, ed essendo stato stigmatizzato il comportamento mendace e mistificatore tenuto dallo stesso». Inoltre per affievolire le esigenze cautelari, secondo la Cassazione «il mero decorso del tempo non è elemento rilevante». La sentenza d’appello per Sorbara e per gli altri quattro imputati del processo Geenna con rito ordinario è attesa il prossimo 19 luglio a Torino. Secondo gli inquirenti, in qualità di assessore comunale alle Politiche sociali, Sorbara era la longa manus all’interno della giunta di Aosta del ristoratore Antonio Raso, considerato un «esponente di vertice» del locale di ‘ndrangheta di Aosta.

«Concessa l’autorizzazione a prestare attività lavorativa»

La sentenza, del primo luglio scorso, con cui la Corte di Cassazione ha negato la revoca degli arresti domiciliari a Marco Sorbara è «decisione riguardante udienza di marzo sulle mere esigenze cautelari» e «nulla attiene al processo di merito pendente innanzi alla Corte d’Appello di Torino (tra l’altro si tratta di provvedimento già superato vista l’autorizzazione a prestare attività lavorativa concessa dal tribunale di Aosta)». Lo dichiara l’avvocato Sandro Sorbara, difensore dell’ex consigliere regionale dell’Union Valdotaine condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Geenna su una presunta locale di ‘ndrangheta ad Aosta. «Rilevo – aggiunge il legale – che all’udienza del 21 giugno 2021, durante l’arringa difensiva, ho ribadito e chiarito punto per punto la totale innocenza e l’assenza di prove in merito alle ipotesi infondate contestate. Ora attendiamo fiduciosi l’esito dell’appello. Questo è il quadro giuridico di riferimento». (ANSA). YU2-BOT 03-LUG-21 18:21