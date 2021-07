Il Ppe si affaccia sulle regionali: Caroppo sarà a Crotone

CROTONE «Il Partito Popolare rappresenta, in Europa, la principale e più affermata famiglia politica. In molti Paesi Ue il Ppe è alla guida di Governi nazionali e regionali, garantendo stabilità e affidabilità, un solido ancoraggio a visioni intelligentemente europeiste, la salvaguardia di valori che si ispirano alla liberaldemocrazia, alla solidarietà attiva, al decentramento amministrativo, alla tutela dei valori cristiani, alla massima collaborazione tra i popoli per la difesa della pace». È quanto si legge in una nota diramata dal partito.

«Il Ppe è, sin dalla nascita dell’Ue, il punto di riferimento primario di un agire politico che guarda alla costruzione di un’Europa più forte, omogenea, solidale e coesa – prosegue la nota – così come sta dimostrando di essere nella difficile fase di superamento dell’emergenza Covid-19. Anche in Italia, accanto a forze che hanno aderito al progetto già da molto tempo, cresce di giorno in giorno l’attenzione per il Partito Popolare Europeo. Al Ppe guardano con interesse diverse anime di una vasta area moderata che, per quanto ancora molto articolata, è maggioritaria nel Paese».

L’on. Andrea Caroppo, parlamentare europeo che ha aderito al Gruppo del Partito Popolare, «sarà in Calabria nei giorni 8 e 9 luglio per incontrare diverse personalità interessate ad aprire un dialogo forte con il Ppe, anche in vista delle prossime elezioni regionali. L’incontro è stato organizzato dall’editore televisivo Salvatore Gaetano, legato all’on. Caroppo da rapporti di stima e di amicizia, oltre che dall’adesione politica e culturale al movimento “Sud in Testa” fondato dallo stesso parlamentare europeo quale momento di confronto tra energie convintamente meridionaliste. “Sud in Testa” è promotore di un meridionalismo moderno, pragmatico, difensore autentico delle ragioni del Mezzogiorno proprio perché nato al Sud. Alcuni degli incontri principali che l’on. Caroppo presiederà in Calabria – conclude la nota – si terranno a Crotone».