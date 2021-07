ROMA «Ho votato no al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza perché il 40% delle risorse destinate al Sud rappresentano un’ingiustizia. Purtroppo siamo costretti a prendere atto che le somme certe per il Meridione sono inferiori anche a quella quota; gli 82 miliardi non esistono. La cifra di fondi certi, infatti, sarebbe tra i 22 e i 35 miliardi. Continuerò a essere in prima linea in questa battaglia per dare al Sud ciò che è del Sud». Così il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.