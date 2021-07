Esercitava l’attività abusivamente, sequestrato lido a Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO Aveva aperto ad Isola Capo Rizzuto un lido con annesso chiosco bar dove somministrava alimenti e bevande senza avere alcuna autorizzazione. Per questo la divisione Pasi della polizia di Stato assieme al personale della Capitaneria di Porto di Crotone ha sequestrato l’intera attività commerciale tra l’altro già soggetta ad una precedente analoga operazione. In particolare nel corso di un mirato controllo, è emerso l’esercizio insisteva su area demaniale marittima in assenza di rilascio di titoli concessori che ne legittimavano, allo stato, l’occupazione. In considerazione di quanto emerso, e constatando i mancati adeguamenti riguardo l’ubicazione del bar, veniva deferito in stato di libertà, alla competente A.G., il titolare, P.A. crotonese classe 1976, per l’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e contestualmente sequestrato il chiosco.