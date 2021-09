COSENZA Un focolaio da coronavirus si è sviluppato in una residenza per anziani in provincia di Cosenza. Da quanto appreso, sarebbero dodici gli ospiti e tre gli operatori risultati positivi ai test antigenici a Bocchigliero. Nessuno presenta gravi sintomi.

La situazione è monitorata dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che ha inviato sul posto i sanitari per verificare le condizioni degli ospiti e avviare le procedure previste per mitigare il rischio contagio.