Incendio in un’abitazione a Miglierina: sei famiglie evacuate

CATANZARO Alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di autobotte ed un’autoscala sono intervenute nella serata di ieri nel comune di Miglierina per un incendio in una abitazione. Interessato dal rogo un appartamento situato al primo piano di una palazzina popolare costituita da sei abitazioni disposte su tre livelli. Evacuate le sei famiglie, non si registrano danni a persone. L’appartamento interessato dall’incendio è andato completamente distrutto con danni strutturali al piano terra ed al piano sovrastante. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle ore 1.30.