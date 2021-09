Erosione del suolo, Italia maglia nera (con Crotone e Vibo in testa)

BRUXELLES L’Italia è maglia nera in Ue per l’erosione del suolo. Tra i principali dati che emergono dall’annuario regionale 2021 di Eurostat, le oltre 20 tonnellate di suolo per ettaro perse solo nel 2016 a Crotone, a causa dell’erosione idrica. Secondo il rapporto, sono ben 34 le province italiane con l’erosione più significativa in Europa. Dopo Crotone, Messina (18 tonnellate per ettaro) e Vibo Valentia (17). Altrove, l’erosione peggiore è registrata in otto province austriache e sei greche.

Non va meglio a livello di inquinamento dell’aria, per cui il Nord d’Italia sfiora i livelli record dell’Europa dell’Est. Le province con l’esposizione più alta al particolato fine nel 2018 erano infatti Brescia e Padova (alla pari con 24 microgrammi al metro cubo). Seguono Lodi (22) e Pavia (20).