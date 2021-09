Quando Rita Levi Montalcini definì «prodigioso» il lavoro di Amalia Bruni, Boccia pubblica il video

CATANZARO «Il mondo alla rovescia. Luigi De Magistris, che ha devastato Napoli e nella sua vita ha alimentato solo rabbia, scontri e conflitti, ha la sfacciataggine di insultare una persona impeccabile, rigorosa e onesta come Amalia Bruni, orgoglio calabrese e italiano nel mondo. In questo video, c’è quello che Rita Levi Montalcini pensava di Amalia Bruni. Non penso serva aggiungere altro». Lo scrive sui social Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, pubblicando un video, è scritto in una nota, «in cui Rita Levi Montalcini rivolge pubblicamente parole di apprezzamento ad Amalia Bruni. Francesco Boccia replica, così, a de Magistris che aveva attaccato la candidata del centrosinistra alla Presidenza della Regione Calabria».