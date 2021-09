Reggio, i mezzi della Croce Rossa ospitati nel parcheggio del Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA «Dopo il vile gesto vandalico che ha danneggiato un mezzo della Croce Rossa di Reggio Calabria, arriva immediata la risposta della politica. Per evitare che episodi del genere possano ripetersi ancora – si legge in una nota – su proposta del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Irto, i mezzi della Croce Rossa, già a partire da questa mattina, venerdì 10 settembre, sono stati collocati all’interno del parcheggio di palazzo Campanella». «Non ci sono parole di condanna sufficienti per il grave atto vandalico compiuto nei confronti della Croce Rossa di Reggio Calabria – ha affermato Nicola Irto – Un grazie alle forze dell’ordine che hanno già individuato il responsabile del gesto. Qualche giorno fa ho visitato la postazione per i tamponi rapidi alla stazione centrale e ho avuto modo di constatare la professionalità e la disponibilità di tutti gli operatori. Per questo ho espresso la mia gratitudine alla presidente Daniela Dattola e a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana. Da oggi, su mia proposta, subito accolta dal presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, che ringrazio per la disponibilità, i mezzi della Croce Rossa potranno essere ospitati nel parcheggio del Consiglio regionale». Molto soddisfatti e rassicurati i volontari dell’organizzazione reggina che, insieme alla presidente Daniela Dattola, hanno scortato le autoambulanze all’interno del cortile del Consiglio regionale dove saranno al sicuro e pronte ad essere utilizzate, come al solito, per il prezioso servizio di assistenza che la Croce Rossa svolge da sempre».