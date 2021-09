Fc Lamezia, «l’incasso della prima partita di Coppia Italia sarà devoluto a Caritas»

LAMEZIA TERME «Si è svolto l’incontro tra il presidente Saladini e don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas Diocesana di Lamezia Terme – si legge in una nota – per suggellare l’iniziativa benefica che avverrà nella prima partita ufficiale della squadra gialloblu. L’intero incasso della partita di Coppa Italia tra Lamezia Terme e Rende – continua la nota – sarà, infatti, devoluto alla fondazione caritatevole cittadina». Il presidente Saladini ha dichiarato: «Nella mia visione il calcio non rappresenta solamente un tema sportivo, bensì una straordinaria occasione per contribuire alla crescita del territorio e promuovere solidarietà e vicinanza a chi è più fragile. La città ha un motivo in più per partecipare all’evento di domenica: aiutare i più deboli». «Si è quindi individuato in Caritas – prosegue ancora la nota – l’interlocutore per promuovere lo sviluppo integrale di un’intera comunità, con particolare attenzione agli ultimi. L’incontro si è svolto nel complesso interparrocchiale di San Benedetto che sorge a Lamezia Terme, non distante dalla sede del palazzo municipale. La chiesa dedicata al Santo nativo di Norcia, nasce con un intento ben preciso: quello di riunire in un’unica, nuova zona della città i fedeli dei tre ex comuni lametini. Con lo stesso intento, quello di unione e condivisione, nell’estate del 2021, Felice Saladini, giovane imprenditore lametino, ha deciso di dare vita ad un’unica realtà calcistica in grado di rappresentare la città. Don Fabio Stanizzo ha dichiarato – conclude la nota – “ringrazio il presidente Saladini e tutta la società per il nobile gesto, la città ha un motivo in più per seguire la squadra, forza Lamezia Terme!”».