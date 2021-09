Meloni “stoppa” il ticket con Spirlì. «Certe cose si decidono dopo il voto»

CATANZARO «Io penso che queste cose si decidano all’indomani del voto. Parlare di presunte divisioni di ruoli senza tenere conto del voto dei cittadini sia una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori». Giorgia Meloni è appena arrivata a Catanzaro per l’incontro con i cittadini. E già frena (per non dire smonta) il ticket Occhiuto-Spirlì. Cioè, per tradurre, la vicepresidenza assegnata all’attuale governatore reggente con un accordo tra i partiti che la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe far ratificare alle urne. «Poi – continua – noi siamo una coalizione che ha sempre trovato queste soluzioni, ma io non rivendico niente prima del voto. Voglio chiedere ai calabresi quale debba essere il peso di Fdi, questo farò. Ma il palazzo appartiene ai cittadini, non ai partiti». È inevitabile un passaggio sui rapporti nel centrodestra. «Ci siamo spesi più di tutti – dice Meloni ai cronisti – per l’unione del centrodestra, anche perché noi non abbiamo un piano B. Abbiamo chiesto anche agli alleati di chiarire che anche per loro le cose sono così, ci sono stati momenti nei quali abbiamo chiesto chiarezza e rispetto per il nostro lavoro. Poi, certo, la Calabria è un luogo in cui il centrodestra ha sempre avuto ottimi risultati. Mi pare che si stesse facendo un ottimo lavoro prima che la povera Jole se ne andasse e credo che quel lavoro vada ripreso. Io sono molto contenta di quello che Fdi ha prodotto in questa regione: per me aver letto che in periodo Covid la Calabria è stata la prima regione per risorse aggiuntive stanziate alle aziende rispetto a quelle nazionali – avendo un assessore che si occupa di questo – è stata una grande soddisfazione: vuol dire che le cose possono cambiare».

Occhiuto: «In Calabria il centrodestra stravince»

A margine dell’incontro il candidato governatore della coalizione Roberto Occhiuto ha mostrato grande fiducia sulla tornata elettorale. «Il centrosinistra è diviso dovunque: a Roma, dove ha due ex ministri – Gualtieri e Calenda – e la Raggi, a Napoli, dappertutto. Qui ritiene di aver perso, perché qui c’è un grande centrodestra unito che ha una grande classe dirigente». Il parlamentare forzista ha spiegato – riferendosi alla presenza di Meloni a Catanzaro – che «tra i leader che più degli altri ha lavorato per l’unità del centrodestra. E sa che il centrodestra vince se è compatto: in Calabria stravince».