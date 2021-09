«Con Franz Caruso, Cosenza punto di riferimento amministrativo»

COSENZA «C’è qualcuno che pensa di poter fare il furbo, ma tutta la città ha ormai capito che Mario Occhiuto pensa di ritornare a guidare la città attraverso un candidato a sindaco “prestanome”». E’ quanto sostiene, in una nota, il candidato al consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca. «È evidente questo tentativo maldestro da parte di un ex sindaco che sarà ricordato per i suoi progetti e i rendering rimasti lettera morta nel suo pc, a cominciare dalla promessa non mantenuta della realizzazione del nuovo stadio “Gigi Marulla”. Dunque, diciamo fino in fondo qual è la verità: il sindaco uscente è stato un bravo direttore dei lavori nel portare avanti le opere progettate e volute da Giacomo Mancini. Non è stato in grado però di ripianare i debiti. All’inizio della sua legislatura il Comune di Cosenza, grazie al fondo “Salva Comuni”, aveva ricevuto oltre 120 milioni di euro; a distanza di 10 anni abbiamo raggiunto 350 milioni di debiti, oltre 200 milioni in più rispetto al 2011. Una malagestione che peserà nell’economia delle famiglie cosentine». «Con Franz Caruso -conclude – riporteremo la città di Cosenza ad essere punto di riferimento amministrativo, culturale e politico, non solo della Calabria ma di tutto il Mezzogiorno».