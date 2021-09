Cosenza, Sitium firma il pari a Perugia (1-1)

ROMA Perugia e Cosenza 1-1 (0-0) in una partita della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia.

Prima frazione equilibrata: ottimo avvio dei padroni di casa con Carretta e Murano che vanno vicini al vantaggio. Poi meglio il Cosenza che occupa bene il campo e si rende pericoloso su palla inattiva.

Nella ripresa un gran sinistro all’incrocio di Situm al 22′ risponde al colpo di testa di Rosi al 6′ su calcio d’angolo. Il forcing finale degli umbri in superiorità numerica (espulso Palmiero per somma di ammonizioni) non sortisce effetti con i rossoblu che reggono senza smettere di pungere in contropiede.

(foto da: https://www.facebook.com/ilcosenzacalcio)