LAMEZIA TERME Esplosi almeno tre colpi di pistola in pieno giorno nel quartiere di Sambiase. Ad intervenire sul posto i carabinieri che hanno avviato le prime indagine per capire le cause dell’accaduto e il responsabile del gesto inconsulto. Non ci sono stati feriti e sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.