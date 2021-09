Al Cosenza il derby di Calabria, Carraro lancia l’11 di Zaffaroni in zona playoff

COSENZA Un derby tirato, che fa sorridere un Cosenza determinato e che punisce un buon Crotone. Nella sfida tutta calabrese dell’odierna giornata di serie B i cosentini strappano tre punti importantissimi che fanno irrompere l’11 di mister Zaffaroni in zona playoff (il Cosenza ora è sesto, a quota 10 punti): decisivo il gol di Carraro a poco più di una decina di minuti dalla fine del match. Il Crotone invece resta a tre punti e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

COSENZA: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam (70′ Eyango), Sy (46′ Corsi); Gori, Caso (46′ Millico). A disposizione: Saracco, Matosevic, Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Pirrello, Vallocchia, Minelli, Gerbo. All. Zaffaroni. CROTONE: Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Giannotti (79′ Zanellato), Estevez, Vulic (79′ Mogos), Molina (60′ Sala) (92′ Oddei); Kargbo (60′ Maric), Benali; Mulattieri. A disposizione: Festa, Saro, Cuomo, Visentin, Mondonico, Donsah, Schirò. All. Modesto. ARBITRO: Chiffi di Padova (Palermo – Di Monte). IV UOMO: Maranesi di Ciampino. VAR: Di Paolo di Avezzano. AVAR: Margani di Latina. MARCATORI: 78′ Carraro. NOTE: Giornata calda e soleggiata, temperatura di circa 30°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Presenti 7.554 spettatori di cui 295 ospiti per un incasso di €74.549. Ammoniti: 27′ Giannotti (KR), 31′ Sy (CS), 86′ Zanellato (KR). Angoli: 1-4 (pt 0-4). Recupero: 1′ pt; 7′ st.

(Foto tratta dal sito ufficiale del Cosenza calcio)