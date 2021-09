Vaccinazioni, in Calabria il 67% della popolazione ha completato l’intero ciclo

CATANZARO Il 67% della popolazione calabrese over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 77% ha ricevuto la prima somministrazione. Lo evidenzia il report settimanale sulle vaccinazioni della Protezione civile della Regione Calabria. Il report, pubblicato oggi e consultabile sul portale www.rcovid19.it. dedicato dalla Regione Calabria all’emergenza Covid 19, è aggiornato al 23 settembre. Alla precedente rilevazione le percentuali erano rispettivamente il 65% e il 75%. Secondo quanto emerge dal report, in Calabria, nel dettaglio, hanno completato il ciclo l’82 della fascia d’età over 80, l’85% della fascia d’età 70-79 anni, il 79% della fascia d’età 60-69, il 68% della fascia d’età 50-59, il 61% della fascia d’età 40-49, il 56% della fascia d’età 12-39. Invece, ha ricevuto la prima dose di vaccino in Calabria l’85% della fascia d’età over 80, l’89% della fascia d’età 70-79, l’85% della fascia d’età 60-69, il 79% della fascia d’età 50-59, il 74% della fascia d’età 40-49 e infine il 67% della fascia d’età 12-39.