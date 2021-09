Franz Caruso: «Abbatteremo la sopraelevata di via Padre Giglio»

COSENZA «Continua il “Tour de Franz”, del candidato a sindaco Franz Caruso, che ha raggiunto ogni angolo della città». È quanto riporta una nota del candidato sindaco di Cosenza per il centrosinistra Franz Caruso che prosegue: «In Via Padre Giglio sotto la sopraelevata, nata per collegare l’autostrada alla strada statale 107, Franz Caruso ha illustrato la sua idea di città ai cittadini della zona e lanciato un chiaro messaggio: la sopraelevata sarà abbattuta».



«Un ecomostro – sostiene Caruso – che divide la città in due, con costi di manutenzione esorbitanti, incompatibile con l’ambiente e l’estetica della città. Per la Cosenza2050 immagino infrastrutture più funzionali al contesto urbano che diano dignità e vivibilità ai luoghi». «Le moderne tecniche di ingegneria ci daranno – continua Caruso – l’opportunità di ripensare la viabilità di un’arteria diventata punto nevralgico della città. La zona di interesse è abbandonata al degrado e all’incuria che alimentano l’immagine di una città allo sbando, ecco perché sarà fondamentale progettare una nuova viabilità della zona che risponda alle esigenze dei cittadini».

«Cosenza2050 prevede – conclude Caruso – un piano di ricognizione periodica della progettualità e delle nuove fonti di finanziamento regionale, nazionale ed europeo a servizio di progetti volti a dare un respiro di prospettiva alla nostra città. L’abbattimento della sopraelevata sarà funzionale a ricreare le giuste condizioni economiche e sociali per uno sviluppo eco-sostenibile di Cosenza».