Cosenza, Franz Caruso: «Favorire la rete culturale sarà una priorità»

COSENZA «Favorire la nascita di una rete teatrale, artistica e musicale sarà il fulcro dell’azione amministrativa di Cosenza2050». Lo dichiara in una nota Franz Caruso, candidato a sindaco di Cosenza. «Stimolare tutte quelle realtà che operano nella nostra città, riutilizzando anche tutti gli spazi sinora abbandonati e dimenticati, è una priorità della futura governance della città. Il programma Cosenza2050 si sviluppa su tre valori: legalità, trasparenza e solidarietà e sulla base di questi principi incentreremo le nostre scelte amministrative. In riferimento all’assegnazione di teatri, cinema, spazi culturali comunali ci saranno bandi pubblici trasparenti che seguiranno i rigorosi dettami della legge. La trasparenza sarà un valore a cui non rinunceremo».