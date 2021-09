Altea Morelli vittima della SS 106, Salvatore Gaetano: «È giunta l’ora di svegliarsi, basta»

CORIGLIANO ROSSANO «”Non fate morire altri ragazzi”: ho ascoltato questa mattina lo straziante appello di Rosanna Morelli, la madre della giovanissima Altea – la sedicenne deceduta a causa di un incidente sulla strada statale 106 – alle telecamere del TgR Calabria. L’ennesima vittima della strada della morte. Ho sentito un nodo alla gola: vista l’età, avrebbe potuto essere mia figlia. È la figlia di tutti noi calabresi». È l’appello di Salvatore Gaetano, candidato al Consiglio regionale. «Quello della 106 – afferma – è un problema, non scopriamo l’acqua calda: ma è giunta ora di svegliarsi, rimboccarsi le maniche, e mettere mano a questa infrastruttura. È vero, sono candidato al Consiglio Regionale. È proprio per questo che sento il dovere e l’impegno di riuscire a risolvere il problema. Sono fiducioso che Roberto Occhiuto porterà avanti questo “faldone”, come usa descrivere le criticità della nostra regione». «Da gennaio a settembre 2021, la statale 106 ha provocato 15 morti: 15 vite spezzate, 15 famiglie distrutte. È ora di dire basta: ci sono in campo progetti – ha ricordato Gaetano – che dovranno dare un volto nuovo a questa infrastruttura. Mi rivolgo a Roberto: procediamo e chiudiamo al più presto questo faldone. Sei l’uomo giusto per mettere a posto la Calabria, e lo hai dimostrato lasciando un ruolo istituzionale molto forte e molto importante». «Non dobbiamo più sentire storie del genere: Altea Morelli aveva 16 anni, una vita davanti, “sogni e ambizioni spezzati lungo questa maledetta strada”. Basta!».