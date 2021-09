COSENZA Si terrà in Piazza Stefano Rodotà, nel largo antistante le Scuole di Via Misasi, alle ore 17.30, l’iniziativa di chiusura elettorale della lista Cosenza in Comune, alla quale prenderanno parte tutti i candidati guidati da Valerio Formisani e supporter.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà spostata c/o il Teatro dell’Acquario in Via Galluppi 15.