Fc Lamezia, ingresso ridotto per i nonni per la sfida contro il Castrovillari

LAMEZIA TERME È partita ufficialmente la prevendita per la terza giornata del campionato di Serie D tra Lamezia Terme e Castrovillari, che si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 15, presso lo Stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. In occasione della festa dei nonni il Lamezia Terme lancia una promozione a tinte gialloblu. I nonni favoriscono il dialogo tra i componenti della famiglia, integrano le relazioni fra le varie generazioni e mantengono attivo il senso di unione familiare. «Per questo vogliamo celebrare e ringraziare i nonni e le nonne, nella giornata nazionale a loro dedicata. Per tali ragioni abbiamo pensato a un’offerta speciale: tutti i nonni che accompagneranno i loro nipoti allo stadio avranno diritto a una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto. L’offerta è fruibile acquistando il biglietto solo presso il botteghino dello stadio». L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni.