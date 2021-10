Covid, focolaio a San Giovanni in Fiore negli uffici dell’Asp

COSENZA Centocinquanta casi riportati nelle ultime 24 ore e un’incidenza del 4,43% che, seppure contenuta, è ancora al di sopra della media italiana. Il fronte del Covid in Calabria continua a riportare vittime (tre ieri) e notizie di nuovi focolai attivi. Uno ha creato qualche preoccupazione nel Cosentino, a San Giovanni in Fiore, dove il virus si è fatto strada negli uffici amministrativi dell’Asp di Cosenza. Sarebbero 7 i dipendenti positivi sugli otto in servizio. Tutti vaccinati, il che lascia ben sperare per il decorso della malattia. Drammatico invece il bilancio a Isca sullo Jonio, dove in pochi giorni il Covid si è portato via tre persone della stessa famiglia: un 92enne, suo figlio di 68 anni e suo genero di 71.