Serie B, Cosenza battuto dall’Alessandria. Pari per il Crotone

Magro bottino per Cosenza e Crotone nei due match validi per la settima giornata del campionato di Serie B. La squadra pitagorica, infatti, non va oltre il 2-2 contro l’Ascoli all’Ezio Scida. Doppietta di Canestrelli per il Crotone, a segno all’8’ e al 20’ del primo tempo, protagonista anche in negativo con l’espulsione al 50’ per fallo da ultimo uomo. Accorcia poi le distanze Dionisi per i marchigiani al 26′ mentre è di Bidaoui il gol del definitivo 2-2 al 49’ del secondo tempo Bidaoui.

Alessandria-Cosenza 1-0

Termina al “Moccagatta” di Alessandria l’imbattibilità del Cosenza, battuto 1-0 dai padroni di casa, alla prima vittoria stagionale. Decisivo il go di Di Gennaro al 78’.